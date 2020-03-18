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Рынок российских акций 18 марта продолжил своё падение на фоне пандемии коронавируса. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года.

Как следует из торгов Московской биржи, к 16:25 индекс упал на 5,58% ниже уровня в 2100 пунктов.

Также зафиксировано снижение мировых нефтяных котировок. Стоимость одного барреля Brent опустилась на 5%. Цена майских фьючерсов обвалилась до $27,25 за баррель. Такая стоимость марки была последний раз зафиксирована в сентябре 2003 года.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с NEWS.ru заявила, что девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян. По её словам, происходящее с российской экономикой способно погрузить среднестатистическую семью в полноценный кризис.