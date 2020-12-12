Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

https://static.news.ru/photo/83fd5d74-3de1-11eb-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Индекс Московской биржи во время торгов превысил отметку в 3300 пунктов. Таким образом, был обновлён исторический максимум.

Согласно данным торгов, индекс прибавил 0,99% и в пике составлял 3309,03 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,21%, достигнув 1430 пункта.

К 10:33 мск рост индекса МосБиржи замедлился до 0,9% — до 3306,03 пункта. Индекс РТС увеличивался на 1,25% — до 1430,51 пункта.

Цена февральского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавляла 1,3%, достигая отметки в $50,62 за баррель. Стоимость нефти WTI росла на 1,24% — до $47,33 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в ноябре купили долларов и евро на большую сумму, чем продали. Доля покупки американской валюты возросла на 9 процентных пунктов до 74% от объёма всех операций, покупки евро — на 12,6 процентных пунктов, до 79%.