Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

https://static.news.ru/photo/c48de0de-4e62-11eb-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов Московской биржи 4 января индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся на 2,43%.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 3306,12 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1399,64 пункта. Спустя несколько минут после начала торгов, индекс Мосбиржи в пике достиг 3 325,07 пункта. Индекс РТС поднялся до 1421,22 пункта.

Курс доллара в этот день составил 74,135 рубля, курс евро — 90,985 рубля.

Как писал NEWS.ru, Банк России подготовил проект закона, определяющий доступные для неопытных инвесторов инструменты, а также наделяющий регулятор правом в отдельных случаях ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на приобретение финансовых инструментов даже опытными инвесторами. В Центробанке предложили разрешить неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года приобретать только российские акции, включённые в котировальные списки биржи ценных бумаг (за исключением облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и включённые хотя бы в один из заграничных фондовых индексов из перечня регулятора.