Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 3,8%

https://static.news.ru/photo/99f3c02e-7446-11ea-83d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Gllobal Lok Press

По итогам завершившихся торгов индекс Лондонской фондовой биржи опустился на 3,83%.

Индекс FTSE 100 снизился на 217 пунктов и составил 5454 пункта. При его расчёте берутся данные 100 компаний с наибольшей капитализацией. Индекс FTSE 250 опустился на 3,67%, составив 14 547 пунктов.

FTSE 100 показал падение на 24,8% по итогам первого квартала 2020 года. Это худший результат с 1987 года.

Рост биржевых показателей, наблюдавшийся на фоне заявлений центробанков по всему миру о предпринимаемых правительствами мерах поддержки экономики кажутся отдалённым воспоминанием, и участники торгов готовятся к углублению кризиса, — заявил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден газете Daily Telegraph.

NEWS.ru писал, что аналитики компании IHS Markit ухудшили прогноз о рецессии мировой экономики из-за коронавируса. Они снизили прогнозы по росту ВВП во многих странах в сравнении с прогнозом, сделанным две недели назад.

По их мнению, рецессия будет более глубокой, чем во время финансового кризиса 2008-2009 года. Реальный глобальный рост ВВП упадёт на 2,8% в 2020 году. Американская экономика просядет на 5,4%