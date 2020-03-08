Торги на фондовых рынках Соединённых Штатов завершились падением ключевых индексов. Промышленный индекс Dow Jones упал на 2013,45 пункта (7,78%).
Индекс крупнейших компаний страны S&P 500 снизился на 225,81 пункта (7,6%), а индекс биржи Nasdaq потерял 624,94 пункта (7,92%).
Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, писал NEWS.ru.
Стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 07:31 мск 9 марта до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.
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