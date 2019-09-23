https://static.news.ru/photo/5723e042-de16-11e9-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Агентство по страхованию вкладов планирует провести серию торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Югра». Общая начальная сумма 26 лотов составит 10,7 млн рублей.

Деньги будут направлены на пополнение конкурсной массы компании, что позволит максимально удовлетворить требования кредиторов, сообщается на сайте АСВ.

Аукционы пройдут как в очном, так и в электронном формате. Первый из них состоится 25 сентября в 11.00 мск в городе Видное.

Как писал News.ru, 11 июня Басманный суд продлил домашний арест бывшему главному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд рублей у кредитной организации.