Импортные товары вырастут в цене на 15% из-за удорожания морских перевозок

https://static.news.ru/photo/994ae208-c92c-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Рост стоимости контейнерных морских перевозок может привести к подорожанию на 15% некоторых импортных товаров. Об этом сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая.

По прогнозам Горовой, рост стоимости будет зависеть от категории перевозимых товаров. В первую очередь удорожание коснётся грузов, перевозимых в контейнерах. К ним относятся импортная бытовая техника, одежда, обувь, продукты, товары для дома.

Особенно рост стоимости транспортировки может оказать влияние на недорогие товары, так как доля расходов в цене таких товаров гораздо выше, чем в стоимости дорогой продукции, — приводит слова вице-президента ЦСР ТАСС.

При этом Татьяна Горовая подчеркнула, что по информации крупных торговых сетей, в настоящее время у них имеется значительный запас перечисленных товаров, а рост стоимости последует в отношении новых поставок. При этом эксперты ожидают плавного снижения стоимости после китайского Нового года и соответствующего уменьшения ажиотажа продаж. Однако говорить о полном возвращении к старым ценам не приходится, заявила вице-президент ЦСР.

Те грузы, которые можно переключить на сухопутный транспорт, также сталкиваются с проблемами доставки, — отметила Горовая.

Также Татьяна Горовая напомнила, что Китай в ноябре 2020 года ввёл ограничения на ввоз грузов, после чего выросли сроки оформления, что отразилось на доступности контейнеров. Не позволяет решить проблему таких «пробок» даже ввод электронных очередей. В этой связи эксперт предрекает снижение товарооборота с Китаем и увеличение с другими странами — например, с Турцией.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению экспертов, рост инфляции в начале года в стране обусловлен прежде всего ростом цен на продукты питания на фоне слабого рубля и роста мировых цен на продовольствие, однако уже к весне её темпы снизятся.