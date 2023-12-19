Стало известно, когда в России исчезнет дешевое импортное вино Эксперт Каширин: импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет из РФ к 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет с полок российских магазинов к 2025 году, заявил РБК глава Simple Group Максим Каширин. По словам эксперта, это может произойти из-за повышения пошлин на импорт и ставок акцизов.

Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет. В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет! До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс «умирания» этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года, — объяснил Каширин.

Правительство РФ увеличило ставки таможенных пошлин на зарубежные вина в июле 2023 года, данная мера послужила ответом на санкции Запада. С 1 августа их размер вырос с 12,5% до 20%. Как рассказал эксперт, наиболее чувствительной новая пошлина оказалась в категории импортных вин до €5 за бутылку.

Каширин подчеркнул, что повышение цен не пойдет на пользу и российским производителям. По его словам, отечественные вина также вырастут в цене, таким образом, вся категория станет дороже, и продать ее будет сложнее.

Ранее сомелье Семен Соловьев заявил, что в России есть неплохие аналоги зарубежных вин. Он пояснил, что повышение ввозных пошлин до 20% приведет к исчезновению из российских магазинов недорогого вина из Италии, Испании, Франции и ряда других стран. Но их может заменить отечественная продукция, а также из Нового Света и Африки.