https://static.news.ru/photo/cd3671f4-61ed-11ea-a91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое падение рубля к доллару и евро может повысить стоимость импортной техники на 20-40%. Такой прогноз дал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, российский IT-рынок уже ощутил последствия паники из-за коронавируса. В Китае простаивают, либо работают на малую часть своих возможностей заводы, это выливается в срыв поставок на российский рынок. Образовавшийся дефицит приводит к росту цен. Ситуацию усугубляют нефтяные котировки и слабеющий рубль.

Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%. В 2014 году стоимость валюты увеличилась на 100%, бытовая техника, компьютерное оборудование также выросло в цене на 50-100%, — цитирует Косарева РИА Новости.

Вместе с тем, он выразил надежду, что «драматический сценарий не повторится».

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Это означает завершение сделки 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что падение курса рубля приведёт к росту процентных ставок по кредитам и банковским вкладам. Помимо этого, снизятся цены на российские ценные бумаги