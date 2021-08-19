Импортёры шампанского смогут не менять заявления на маркировку вин

Правительство РФ разрешило импортёрам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях на получение марок для продажи алкоголя в России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ гласит , что если наименование вида винодельческой продукции, указанное в заявлениях о выдаче федеральных специальных или акцизных марок, изменилось после введения новых правил оборота шампанского в России, производители и импортеры вправе наносить на такую продукцию федеральные специальные марки и акцизные марки, полученные по указанным заявлениям. Оборот продукции, маркированной специальными и акцизными марками в рамках данного правила, возможен до истечения срока её годности.

Ранее ассоциации и союзы виноградарей и виноделов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина оказать им помощь в предоставлении переходного периода до применения федерального закона об алкогольной продукции: по их мнению, такой период должен продолжаться как минимум полгода. Вступление в силу изменений законодательной базы привело к несоответствию новых норм действующим стандартам ГОСТа и другим документам, регламентирующим оборот алкогольной продукции в стране. Кроме того, ретейлеры начали отказываться от реализации закупленной ранее продукции, что, в свою очередь, может привести к крупным убыткам производителей.