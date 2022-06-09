Импорт товаров из США в Россию упал до рекордного минимума РБ: импорт товаров из США в Россию сократился рекордного минимума

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импорт товаров из США обновил рекордный минимум. Согласно данным за апрель, Америка получила $89 млн, в то время как Россия экспортировала товаров на сумму около $2,08 млрд, передает РБК.

В последний раз низкие значения значения импорта были в 2002 году. Тогда Америка заработала на импорте РФ $101,1 млн.

Согласно статистике, в апреле 2022 практически прекратился ввоз судов, лодок, легковых машин, поршневых двигателей внутреннего сгорания, сельскохозяйственных машин, туннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивки свай.

Экспорт из России остался на приемлемом уровне, однако снизился из-за введения санкций и эмбарго. Издание прогнозирует, что статистика за май также покажет серьезное снижение из-за рестрикций на нефть и нефтепродукты.

Ранее Белоруссия впервые обогнала Германию по экспорту в Россию. Издание Bloomberg отметило, что ввоз товаров из республики вырос более чем на 100% и наряду с этим снижаются поставки давних торговых партнеров РФ, в том числе из Китая.