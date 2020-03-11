Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе-феврале текущего года увеличился на 1,9% и достиг $29,898 млрд.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в феврале импорт вырос на 8,9% - до более чем $15,586 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что импортные товары после ослабления рубля к евро и доллару подорожают в России на 10–35%, а те, что выпускают зарубежные компании внутри страны, — максимум на 10%. Внесёт свою лепту и коронавирус.
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