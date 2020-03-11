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Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер, озвученных в послании президента РФ. Третье чтение состоится 12 марта.

Проект подразумевает увеличение расходов бюджета в текущем году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн, в 2022...