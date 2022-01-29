Импорт СПГ в Европу с начала года побил рекорды двухлетней давности

Европейские потребители скупили рекордный объём сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России. Однако рынок далёк от баланса, и его нормализация только за счёт СПГ в отсутствие роста поставок от «Газпрома» выглядит маловероятной, пишет «Коммерсант».

За 28 января среднесуточный объём поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит рекорд ноября 2019 года, составивший 329 млн кубометров. По итогам января в ЕС может прийти 10,36 млрд кубометров регазифицированного СПГ против 7,3 млрд кубометров в декабре 2021 года.

Рекордные показатели объясняются, в частности, более высокими спотовыми ценами на газ в Европе. К тому же европейские потребители заинтересованы в первую очередь в СПГ, а не в трубопроводном газе, поставка которого идёт по ценам на месяц вперёд, значительно превышающим текущие котировки.

Тем не менее отмечается, что запасы газа в европейских подземных хранилищах быстро истощаются. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 39% и содержат 39 млрд кубометров газа. По оценке Platts, этого хватит до конца отопительного сезона, однако некоторые страны ЕС находятся в худшей ситуации, и восстановить нехватку газа только за счёт СПГ и без российских поставок не получится. Хотя геополитика останется важным фактором в ближайшие недели, снижение поставок газа из России в Европу на фоне противостояния по-прежнему маловероятно.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит вовсе транзит газа в Европу. По его словам, ЕС рассматривает любые варианты сотрудничества по газу и будет готов в случае срыва сделки.