Импорт российских товаров в Турцию сократился на 43%

Показатели импорта российских товаров в Турцию в июне сократились на 43%, что является минимальным месячным уровнем с конца досанкционного 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков TurkStat. По данным издания, ранее Россия занимала первое место в списке крупнейших поставщиков товаров в Турцию, однако ее сместил Китай.

Согласно статистическим данным, за последние полгода Турция ввезла товаров из России примерно на $24,7 млрд, что на 10,8% ниже, чем в первом полугодии 2022 года. Несмотря на то, что Россия больше не является лидирующим поставщиком республики по итогам июня, она по-прежнему занимает первое место по данным за полугодие.

По мнению аналитиков, подобные изменения в экономических взаимоотношениях двух стран связаны с падением цен на энергетические ресурсы. Эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко отмечает, что стоимость марки Brent снизилась на 40% по сравнению с июнем 2022 года. Примерно на столько же сократились и показатели импорта российских товаров в Турцию.

В то время как цены на энергоресурсы падают, стоимость российского зерна продолжает расти. В настоящее время стоимость одной тонны зерна составляет примерно $260. Предполагается, что в текущем сезоне экспорт этой продукции может установить новый рекорд.