Импорт алкоголя в Россию может существенно упасть по итогам года

Геополитическое напряжение, девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% в годовом выражении, ожидают участники рынка. Это будет сравнимо с последствиями кризиса 2014 года. Дистрибуторы уже работают над изменением логистических маршрутов и расчётов с поставщиками, пишет «Коммерсант».

Как отмечается, сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались ещё до событий на Украине: в начале 2022 года из-за скопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы. В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортёры приостанавливали продажи, цены на алкоголь выросли в диапазоне от 15% до 100%. Кроме того, ряд компаний приостановили поставки в РФ, США и ЕС также ввели запреты и ограничения на поставки спиртного в рамках санкций.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что импорт снизился из-за отказа производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, а также сложностей с логистикой и платежами. Но в компании рассчитывают сохранить 75–80% импорта. Также компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР и Армении. Другие поставщики также рассматривают новые маршруты импорта и возможность расчётов через прямую конвертацию в валюту поставщиков.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев полагает, что восстановления рынка стоит ждать после стабилизации валютных курсов. При этом возможно замещение некоторых позиций, а также увеличение доли вин из Южной Америки, Северной Африки и стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что с прилавков могут исчезнуть пиво Heineken, продукция крупнейших чешских пивоварен и британской алкогольной компании Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness и водки Smirnoff. Эти компании отказались продолжать поставки в Россию на фоне ситуации на Украине.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предположил, что импортный алкоголь может постепенно исчезнуть из российских магазинов. При этом цены на эту продукцию повышать не будут, чтобы не терять покупателей, а при наличии спроса российские производители всегда могут увеличить ассортимент пива, водки и ликёро-водочной продукции. Российское же вино при снижении конкуренции дешеветь не будет.