Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что почти $1,5 трлн наличными в мире не учтены и их не могут досчитаться центробанки мира, а это значит, что значительная часть этих стодолларовых банкнот лежат без дела в банковских сейфах разных стран.

Все хотят иметь на руках доллары, ведь американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех американских денег объясняется тем, что в Америке безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами, — сказал он, отвечая на вопрос телеканала Fox News.

Мнучин указал на «плохие» процентные ставки в других государствах, которые заставляют людей обращаться именно к американской валюте в качестве надёжных инвестиций. Министр добавил, что интерес к доллару ныне продолжает расти даже несмотря на то, что финансовый мир всё больше становится цифровым.

«На планете много бенджаминов», — сыронизировал глава американского ведомства.

По данным Федеральной резервной системы США, с момента финансового кризиса 2008 года количество стодолларовых купюр в мире лишь удвоилось и достигло суммы свыше $1,3 трлн. При этом американский Центробанк допускает, что 80% таких купюр обращается за пределами Соединённых Штатов.

Основная часть «неучтёнки» находится вне развитых стран. Доллары для стран, которые стоят на не самом высоком уровне развития являются самой настоящей резервной валютой. Александр Аршавский доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. Лимитовского М.А. ВШФМ РАНХИГС доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. Лимитовского М.А. ВШФМ РАНХИГС

Между тем, по его словам, столь огромные суммы наличных денег в реальности создают большие проблемы для Центробанков. Дело в том, уточняет эксперт, что регуляторы частенько связывают это с операциями незаконного оборота. Считается, что такое количество неучтённых денег может обслуживать незаконный оборот наркотиков, оружия и тому подобных вещей. Вот почему во всём мире стараются активно бороться с наличным оборотом.

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Самоуверенность Стивена Мнучина относительно статуса американских денег вполне отражает реальность, говорит Аршавский. Сегодня как никогда мировая финансовая система завязана на долларе за счёт межстранового движения капитала, поясняет он. Кроме того, экономика Соединённых Штатов, если не брать во внимание Китай — сегодня самая мощная среди всех. Именно это и обеспечивает надёжность доллара.

Деньги — это отражение доверия к вашей экономике. Инвесторы доверяют американской правовой системе. Защите иностранных инвестиций, защите права собственности. Огромный спрос на доллары связан с огромными возможностями вкладывать в экономику США. Надо понимать, что деньги сегодня не монетарны и существуют только на доверии, — сказал Александр Аршавский.

Упоминаемые главой министерства финансов США $100 — крупнейший по номиналу федеральный резервный билет с 1969 года (хотя выпущенные ранее более крупные банкноты номиналами $500, $1000, $5000 и $10000 всё ещё действительны). В настоящее время в мировом обращении находятся денежные билеты серий 1996–2013 годов.

На лицевой стороне (аверсе) самой крупной банкноты изображён Бенджамин Франклин, на обратной (реверсе) — Индепенденс-холл — здание на площади Независимости в Филадельфии (оно известно как место, в котором подписывали в 1776 году Декларацию независимости).

В разговорном английском эту купюру называют «Benjamin», «C», «C-note» (от соответствующей римской цифры С), «hun», «hundoe», «small» или «yard».

В американской денежной системе, объясняет доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки имени Лимитовского, стодолларовая банкнота является предельной в силу того, чтобы люди не стремились их копить «на руках» в больших количествах, поскольку деньги должны обращаться, а не лежать.

Эксперт приводит в качестве примера Европу, которая благополучно отказалась от банкноты со слишком большим номиналом в €500.