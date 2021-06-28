Илон Маск заработал за неделю $10 млрд

Состояние главы компании Tesla Илона Маска на этой неделе увеличилось на $9,9 млрд и теперь равно $165,9 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Как уточняется, это произошло из-за роста акций автоконцерна Tesla, который связан с достигнутым в США соглашением о плане модернизации инфраструктуры страны. Так, котировки компании за неделю увеличились на 7,8%.

Ранее стало известно, что глава и основатель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск опустился на третью строчку списка самых богатых людей планеты по версии Bloomberg billionaires index. Прежде он занимал вторую позицию, на которой ныне находится француз Бернар Арно. Как стало известно из сообщения агентства от 18 мая, состояние Маска сократилось на $3,16 млрд — до $160,6 млрд. После этого на вторую позицию рейтинга от Bloomberg поднялся Арно, владеющий LVMH, в том числе брендами Louis Vuitton и Sephora.