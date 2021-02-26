Илон Маск за сутки обеднел ещё на $14 млрд

https://static.news.ru/photo/894da506-7827-11eb-87fd-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa

Состояние миллиардера Илона Маска за последние сутки сократилось почти на $14 млрд из-за падения цен на акции его компании Tesla.

Предприниматель за 24 часа потерял $13,6 млрд своего состояния, которое теперь оценивается в $176 млрд. Причиной стало значительное удешевление акций производителя электромобилей, стоимость которых сократилась на 8,06% и составила $682,22 за одну ценную бумагу, передаёт Bloomberg.

При этом Маск сохранил второе место в списке самых богатых людей планеты. Основатель Amazon Джефф Безос, который занял первое место (сменив на нём Маска), также потерял $5,55 млрд — его состояние оценивается в $180 млрд.

23 февраля состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки упало более чем на $15,2 млрд. Причиной этого также стал обвал акций Tesla.

На этом фоне потери основателя Amazon Джеффа Безоса в размере $3,73 млрд выглядят не столь удручающе. Особенно учитывая то обстоятельство, что его состояние эксперты оценивают в $186 млрд.

Таким образом, Безос занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, а Маск — вторую.

22 февраля котировки акций Tesla снизились на 8,55% — до $714,5 за лот. Падение стало самым существенным с сентября 2020 года. Акции Amazon «просели» на 2,13% — до $3180,74 за каждую, писал NEWS.ru.