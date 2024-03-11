IKEA намерена урегулировать миром судебные претензии ФНС РИА Новости: IKEA намерена урегулировать претензии ФНС на 13 млрд рублей

Компания IKEA намерена урегулировать миром спор с ФНС России, заявил в арбитражном суде Московской области представитель ООО «ИКЕА Торг». Как передает из зала суда корреспондент РИА Новости, IKEA направила предложение об урегулировании руководителю ФНС Даниилу Егорову и ждет ответа.

Надеемся, что сможем закрыть этот кейс без решения суда... Сделаем со своей стороны все необходимое, — сказал юрист.

Ранее Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области. При этом в картотеке не указывается, что именно послужило основанием для подачи документа в суд.

Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов до этого предположил, что полностью заменить IKEA пока не удастся, так как шведские магазины представляли огромное количество интерьерных решений в едином стиле. Однако российские покупатели не лишились выбора, считает он. Это обусловлено тем, что большинство российских компаний уже начали создавать собственные аналоги популярной мебели.