IIF: в случае отключения от SWIFT у России есть выход
Аналитики заявили, что в случае отключения от SWIFT у России есть выход
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:42, 04 февраля 2022
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Аналитики Institute of International Finance (IIF) провели исследование, которое показало, что система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введёт жёсткие санкции против РФ и отключит её от международной платежной системы SWIFT. По мнению специалистов, СПФС способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов России. Об этом пишет «Коммерсант».
Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займёт время, однако критической слабостью остаётся именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций, — пояснили эксперты.
Аналитики также отметили, что отключение РФ от SWIFT не создаст прямого коллапса для финансовой системы России.
Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за инвалидами, должны получать 13 тысяч рублей ежемесячно, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект внесут представители партии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Основная цель закона — усиление социальной защищённости отдельных категорий граждан.