IIF: в случае отключения от SWIFT у России есть выход

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн до 5 млн рублей в год предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Известия» со ссылкой на доклад РСПП для правительства РФ, ЦБ, Госдумы и Совфеда. По инению авторов, такая мера позволит увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.

С учётом среднегодового темпа роста зарплат в 10% увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц, <...> ведущих деятельность в...