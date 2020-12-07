Игра в пятнашки: производители захотели резкого подорожания говядины

В этом году цены на говядину установили новый рекорд, заявили СМИ в Национальном союзе мясопереработчиков. По оценкам НСМ, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%. При этом стоимость говядины поступательно росла весь прошлый год. Об этом заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Как убеждают аграрии, чтобы разведение коров было рентабельным, ценам нужно подняться хотя бы на 15%, чем способствовать может отмена тарифных квот для импортёров красного мяса. В Минсельхозе успокаивают: роста цен не будет. В свою очередь, эксперты считают, что попытка убрать льготы для импортёров ударит прежде всего по переработчикам.

Импорт при введении заградительных пошлин (а в текущей ситуации кратное увеличение пошлины по размеру становится именно заградительной) действительно становится экономически нецелесообразным, объяснила NEWS.ru исполнительный директор Национального cоюза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Однако, говорить о том, что данная мера как-то серьезно поддержит отечественного производителя и простимулирует рост производства крупного рогатого скота надо, опираясь на реальность, добавила она. А реальность такова, что одна только эта мера в принципе не способна дать серьезный толчок развитию этого сектора.

Во-первых, на основе тренда повышения цены на говядину у ряда производителей может возникнуть желание увеличить забой скота, в том числе, скота молочного, что приведет к дальнейшему сокращению поголовья КРС.

Во-вторых, принимая во внимание сказанное выше, очевидно, что без серьёзного повышения цен на мясо КРС на внутреннем рынке или его экспорта в полном объёме, рост рентабельности в отрасли не будет обеспечен, что отразится на стоимости не только мяса для конечного потребителя, но и на всей номенклатуре выпускаемой с использованием мяса продукции.

В-третьих, при реализации инвестиционных проектов в сфере производства мяса КРС высока доля импортной оставляющей, то есть, импортируемых из третьих стран, а значит, закупаемых за иностранную валюту — доллары, евро, и проч., — продукции, сырья и материалов: от ввоза живых животных, до оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также расходных материалов к нему, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и прочего. И в случае, когда инвестпроекты по наращиванию мясного поголовья были разработаны и оцифрованы до изменения курса, рублевая стоимость этих проектов вырастает минимум на величину изменения курса, то есть на те же самые 25,8% и потребуется серьезное дополнительное выделение средств или сокращение объемных целевых показателей инвестпроектов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этой связи представляется более серьезной мерой поддержки отрасли мясного скотоводства — продление срока действия освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе племенного скота. Екатерина Лучкина исполнительный директор «Национального союза мясопереработчиков» исполнительный директор «Национального союза мясопереработчиков»

И, конечно же, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков, в устойчивый долгосрочный рост поголовья КРС и внутреннего производства говядины невозможен без комплексной государственной поддержки и создания благоприятных условий отечественным производителям для инвестирования в отрасль. Как, например, это было реализовано на наших глазах в секторе свиноводства. Квота на импорт свинины была отменена с января 2020 года. Но она уже не имела смысла по причине наполненности рынка собственным сырьём. С говядиной же ситуация другая.



Как пояснили NEWS.ru в Минсельхозе, в 2020 году динамика цен сельхозтоваропроизводителей на говядину сопоставима с инфляцией. По данным Минсельхоза на 2 декабря, стоимость мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина) с начала года увеличилась на 3,8% до 243,91 руб./кг. При этом за месяц динамика составила +0,1%. Стоимость КРС для убоя зафиксирована на уровне 120,52 руб./кг, динамика к началу года составила 0,4%, при этом за последнюю неделю цена снизилась на 0,8%.

Стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнктуры. При этом необходимо отметить, что в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах-производителях. В частности, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила 3,16 доллара/кг, в США — 3,82 доллара/кг, ЕС — 4,28 доллара/кг и Уругвае — 3,88 доллара/кг.

Развитие мясного скотоводства в России в дальнейшем позволит снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, как это произошло на рынке мяса птицы и свинины. Росту производства в мясной отрасли способствует комплекс мер господдержки, реализуемый Минсельхозом России. Также ключевыми факторами, определяющими положительную динамику в этой сфере, являются формирование современной племенной базы и укрепление ветеринарной защиты, — сказали в ведомстве.

Frank May/picture alliance/Global Look Press

При этом Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, который планируется в 2022 году.

Вообще эти разговоры странные, я бы не сказал, что производство говядины у нас не выгодно. Оно скажем, не настолько выгодно, чтобы инвесторы отдавали приоритет ему. У нас просто дороже получается. Мясному скоту нужны пастбища. Лето у нас короче, чем в какой нибудь Аргентине. Приходится откармливать заготовленными кормами, что уже само по себе делает дороже конечный продукт. То есть это не хорошо, не плохо, это данность с которой нужно просто жить и как то работать. Корень проблемы я бы искал в организационной модели мясного скотоводства. Нужно садиться и считать, что более выгодно? Крупные агрохолдинги или наоборот мелкие предприятия с коротким плечом поставки продукции, а может быть и какая то их совместная кооперация? Полный цикл или наоборот узкая специализация в производственной цепочке отдельных предприятий? Ответ на этот вопрос скорее дадут отраслевые ассоциации. Михаил Дмитриев эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник» эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник»

Но ясно другое, отмечает аналитик. России не хватает мяса собственного производства. Прирост производства идёт медленно и попытка убрать льготы для импортёров ударит в первую очередь по переработчикам.

Нужно иметь собственное мясное скотоводство? Безусловно! Но производство мяса это цикл и пока нарастим выпуск, это ударит как по переработчикам, так и по потреблению. В условиях удорожания говядины, часть потребителей перейдёт на свинину и курятину. Снижение спроса вряд ли будет способствовать инвестиционной привлекательности мясного скотоводства, считает эксперт.

Повышение ставки таможенной пошлины по законам рынка вызовет неминуемый существенный рост цен на говядину, предупреждает Исполнительный директор «Национального cоюза мясопереработчиков» Екатерина Лучкина. Причём не только импортную вследствие прямого воздействия величины пошлины. Часть игроков просто покинет рынок, что снизит объем предложения импортной говядины.

Снижение предложения подогреет цены. Вместе с тем, отечественная говядина, не желая уступать позиции, также подрастёт в цене. Переходящий с говядины на другие виды мяса спрос будет способствовать пропорциональному увеличению цен и на них, — заключила эксперт.