Россия больше выиграла, чем проиграла от сделки ОПЕК+, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее близкие к Кремлю источники заявили, что нашей стране пришлось пойти на уступки при заключении соглашения. В этот раз Москва, действительно, не смогла добиться привилегированного положения и будет тянуть лямку сокращения добычи нефти наравне со всеми. Аналитики отмечают, что снижение производства станет непростым для всех без исключения стран, но без него было бы намного хуже.

«Болезненные уступки» — так высокопоставленные источники Bloomberg назвали исход сделки ОПЕК+ для России. По их словам, нашей стране пришлось вести переговоры о снижении производства нефти в неблагоприятных условиях.

Между тем, российские власти в целом позитивно оценивают итоги соглашения. Сделка ОПЕК+ позволила избежать возможного хаоса на нефтяном рынке и помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сам факт договорённости подтверждает, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса и взаимопонимания.

Сделка позволит удержать цены от шокового падения и коллапса для отрасли, считает министр энергетики России Александр Новак.

Мы рассматривали два варианта развития событий. Один — это не делать координационных усилий между нашими странами, а за счёт снижения рыночных цен, за счёт снижения спроса рынок бы сбалансировался. Но это было бы шоковое падение цены. Это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран, — цитирует министра ТАСС.

Представители нефтяной отрасли не столь оптимистичны. Так, вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что сделка имеет как позитивные, так и негативные стороны. Он сравнил соглашение ОПЕК+ с заключением Брестского мира в 1918 году, назвав тогдашнюю сделку с Германией «унизительной и тяжёлой».

При этом, он считает, что без соглашения России всё равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $15—$20 за баррель. Заключение же сделки должно сохранить диапазон цен в районе $30—$40 за баррель, сказал Федун в интервью РБК.

Boris Babanov/Global Look Press

Соглашение нужно всем производителям, и в нём нет ничего унизительного, подчеркнул гендиректор компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016–2019 годах. В этот раз, помимо ОПЕК+, сокращение будет поддержано и другими производителями, такими как США, Бразилия, Норвегия. С учётом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%, — сказал глава компании в интервью «Коммерсанту».

Сокращение, действительно, болезненное, но для всех участников сделки, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, выделять отдельно Россию здесь не имеет смысла.

Единственный момент, который нас отличает, связан с объёмами сокращения. Мы и Саудовская Аравия снижаем производство не с уровня октября 2018 года, а с 11 млн баррелей в сутки. Причём в сделке не участвует газовый конденсат. По сравнению с прошлыми годами ситуация стала хуже, потому что нам придётся уменьшать именно добычу нефти, и мы не имеем возможности, как раньше, делать это за счёт конденсата. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Однако этот минус частично компенсируется тем, что наша текущая добыча нефти ниже вышеуказанной точки отсчёта, а у Саудовской Аравии заметно выше, отмечает экономист. Так что сокращать мы будем всё равно меньше, чем Эр-Рияд.

Россия в апреле добывает 11,3 млн баррелей в сутки. В этот объём входит и нефть и газовый конденсат, который не будет учитываться в сделке. Без конденсата производство составляет 10,3 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Таким образом, России придётся снизить добычу нефти на два месяца примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.

Ошибкой было — не поддержать в начале марта предложение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. По его словам, никто не ожидал, что последует такой обвал цен. Что касается последней сделки — это было вынужденным шагом, считает он.

Решение правильное, другого выхода просто не было. Нужно было найти способ подтянуть цены до конца года хотя бы до уровня $45-$50 за баррель. Конечно, мы проживём и с нынешней ценой, но когда резко уменьшаются финансовые потоки, компании прежде всего начинают сокращать инвестиционные программы — бурение, разведку. А если мы сегодня не пробурим скважину, мы из неё не получим нефть через два-три года. Генадий Шмаль президент Союза нефтегазопромышленников России, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири президент Союза нефтегазопромышленников России, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири

Он обращает внимание, что на сокращение готовы идти даже США, согласившиеся снизить производство за себя и даже за соседнюю Мексику. А ведь там не государственные, а частные компании, которые ещё надо убедить, отмечает эксперт.

Igor Kryzhko/Global Look Press

Делим поровну

Страны ОПЕК+ договорились сократить производство сырья в мае и июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Далее с июля и до конца года общая квота будет уменьшена до 7,7 млн, а с начала 2021-го по 30 апреля 2022-го — до 5,8 млн. Москва и Эр-Рияд начнут сокращать добычу с уровня в 11 млн баррелей в сутки, и в мае обе страны должны добывать не более 8,5 млн.

Во время прежних сделок ОПЕК+ Россия сокращала добычу нефти меньше, чем Саудовская Аравия. К примеру, по условиям предыдущего соглашения, которое завершило своё действие 31 марта, квота России составляла 300 тыс. баррелей в сутки, Саудовской Аравии — почти 500 тыс. При этом королевство зачастую заметно перевыполняло свои обязательства, чтобы поддержать нефтяные цены. Однако в этот раз Москва и Эр-Рияд решили уравнять усилия по снижению производства.

Раньше мы лишь присоединялись к сокращению добычи нефти странами ОПЕК, а сейчас у нас общая сделка, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

До первой сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия добывали примерно поровну сырья — более 10 млн баррелей в сутки. Но в тот момент ОПЕК взял на себя основную долю, а мы выступили в роли присоединившегося игрока. Тогда основную часть тащили на себе саудиты, а мы в прошлом году даже показали рекордную добычу нефти. Но если бы мы сейчас предложили сокращать производство от снизившегося уровня Саудовской Аравии и максимального России, с нами бы просто не стали разговаривать. Сейчас исключения для нас делать никто бы не стал.

Кроме того, по словам аналитика, в этот раз Россия была заинтересована в сделке больше, чем Саудовская Аравия, потому что не могла конкурировать с ней по ценам. Спрос упал во всём мире, и в такой ситуации оставшийся рынок забрали бы те страны, которые имеют возможность демпинговать, то есть продавать по самым низким ценам. Это, конечно, государства Персидского залива и в первую очередь Саудовская Аравия, у которой самая низкая себестоимость добычи, пояснил экономист.

По его словам, главный плюс соглашения ОПЕК+ в том, что Москва сокращает добычу наравне с Эр-Риядом, который имеет ценовое преимущество. Без сделки они бы может и не стали снижать производство в полном объёме, а нам бы всё равно пришлось, и, возможно, больше, чем сейчас, отметил Калачёв.

Основной минус в том, что мы можем потерять часть отрасли. Если мы замораживаем месторождения, которые потом сложно будет восстановить, у нас теряется ресурсная база. Плюс для сохранения рентабельности нефтяные компании будут вынуждены снижать капзатраты, то есть вложения в разведку и освоение новых месторождений. В результате, когда рынки восстановятся, мы технологически не сможем быстро выйти на те же объёмы добычи, — посетовал аналитик.

Заявленные для России объёмы сокращения в 2,5 млн баррелей в сутки вполне приемлемы, считает Геннадий Шмаль.

Компании будут сокращать как отдельные скважины, так и целые месторождения. Нужно делать это за счёт наименее выгодных участков. У нас есть месторождения, находящиеся на грани рентабельности или даже убыточные, их и надо останавливать, — уверен ветеран отрасли.

Он поясняет, что технически сократить такой объём добычи вполне возможно. Просто, чем быстрее это нужно сделать, тем больше денег придётся потратить за короткий срок.

Алексей Калачёв, между тем, полагает, что российские нефтяники не будут спешить со снижением производства.

Сокращение будет, но растянутое во времени. Думаю, что все участники сделки ОПЕК+ будут стараться выйти на обещанные объёмы только к концу июня, чтобы отчитаться об успешном уменьшении добычи, — пояснил специалист.

Дополнительный доход

За предыдущие три года действия соглашения о сокращении добычи бюджет страны получил дополнительно 6,2 трлн рублей. Такова оценка Минэнерго, которую ранее озвучил Александр Новак.

Gazprom/Global Look Press

Сейчас о таких показателях говорить не приходится, поскольку цены на нефть пока даже ниже заложенного в бюджете уровня — $42,4 за баррель. Тем не менее, новая сделка позволит получить дополнительные доходы и экономике и бюджету, считают экономисты.

Плюсов от сделки гораздо больше, чем минусов. Россия после сокращения добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, но при цене в $30-40 за бочку может получать более $70 млн дополнительного дохода в день. Без этой сделки, при падении котировок до $20 за баррель, наша страна теряла бы $100-150 млн ежедневно. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

По её словам, сокращение добычи нефти в США и уход с рынка ряда производителей сланцевой нефти должны стать дополнительными факторами баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. В результате во втором полугодии цены на нефть могут вырасти до $45-50 за баррель. Тем не менее, в условиях пандемии коронавируса затянуть пояса и сократить часть бюджетных расходов всё равно придётся, считает экономист.

Соглашение ОПЕК+ более выгодно государству, чем нефтяным компаниям, отмечает Алексей Калачёв.

Для нефтяников важнее объём добычи, чем цена, потому что при низких ценах у них резко снижаются налоги и пошлины. При $15 за баррель экспортная пошлина обнуляется, а НДПИ становится очень маленьким, то есть в бюджет почти ничего не идёт, хотя компании всё ещё могут что-то зарабатывать, — отмечает эксперт.

Тем временем, крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco объявила стоимость поставок сырья на май. Она снизила большинство отпускных цен на нефть в условиях уменьшения спроса из-за эпидемии коронавируса, сообщает Bloomberg. По информации агентства, цены на чёрное золото для Азии были снижены на $2,95-$5,5 за баррель, а для США повышены — на $2,5-$4,2 за баррель, Стоимость сырья для Европы осталась без изменений. Напомним, до заключения сделки Эр-Рияд активно занимался демпингом на сырьевом рынке, предлагая свою нефть в Европе с большой скидкой.

Саудовская Аравия ставит всех в неудобное положение. С одной стороны это продолжение ценовой войны, которая распространяется уже и на период сделки ОПЕК+, с другой — это вынужденное решение, потому что их ёмкости для хранения тоже близки к заполнению, — отмечает Алексей Калачёв.

По его словам, в результате действий Saudi Aramco российские компании будут вынуждены тоже продавать нефть по более низким ценам, и, соответственно, меньше выиграют от соглашения ОПЕК+.