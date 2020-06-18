Идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД

https://static.news.ru/photo/1c6c1072-b143-11ea-8144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.

Так, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что фракция ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, а также освободить от уплаты НДФЛ тех, чья зарплата составляет менее двух МРОТ.

Мы считаем, что прогрессивная шкала — это когда есть ставка ноль процентов для тех, кто получает мало, и есть ставка в разы больше, чем 13%, для тех, кто получает по миллиону в день, — цитирует его «Интерфакс».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал нормальным, если для людей с зарплатой в 2-3 млн рублей подоходный налог будет выше, чем для остальных россиян. Он отметил, что важно определить с какой именно суммы будет действовать повышенная ставка НДФЛ. Депутат добавил, что конкретных предложений пока нет, но тема присутствует в повестке.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, в свою очередь, заявил, что коммунисты всегда выступали за дифференцированную шкалу налогообложения.

Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога, — сказал он.

По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ — одно из основных требований партии. Члены фракции считают, что НДФЛ по ставке 15% должны платить лица, чей доход составляет 2 млн рублей в месяц. Для тех, кто получает в месяц более 10 млн рублей ставку следует повысить до 25%.

Как ранее писал NEWS.ru, СМИ со ссылкой на федеральных чиновников, источники в Госдуме и администрации президента сообщили, что в кабмине задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян с 13% до 15%. Однако в правительстве эту информацию опровергли.