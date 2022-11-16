Идею Медведева изымать имущество зарубежных компаний назвали болтовней Экономист Ракша назвал идею Медведева изымать имущество зарубежных компаний назвали болтовней

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева изымать имущество компаний из недружественных стран является «абсолютной болтовней», считает экономист Денис Ракша. В беседе с НСН он отметил, что без необходимого судебного решения Россия не сможет просто так изъять имущество иностранных инвесторов.

Он пояснил: для того, чтобы Россия имела право изъять имущество иностранных инвесторов, необходимо вынести в отношении конкретного инвестора решение суда, иначе получится, что собственник лишится своего имущества только на основании подозрения.

Какой-нибудь Джон Смит, против которого будет существовать подозрение в том, что он что-то сделал, может лишиться своего имущества только на основании подозрения, но не судебного решения. Это абсолютная болтовня как со стороны ООН, так и со стороны Медведева, — сказал Ракша.

Медведев ранее предложил пойти на этот шаг, в случае если российские зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН.

Как пояснил Ракша, Генассамблея ООН не обладает правом принимать решения об изъятии замороженных активов России за рубежом, и ни одна национальная юрисдикция еще до сих пор не придумала, как можно обосновать арест и изъятие российских средств.

Генассамблея ООН не обладает правом принимать такие решения. Она их принимает, но они совершенно не обязательны к исполнению. Это как резолюция Конгресса США — декларативная вещь. Генассамблея ООН — это не национальный орган. Средства России заморожены в национальных юрисдикциях США, Великобритании и странах ЕС. Только национальные юрисдикции, то есть правительства этих стран, могут принимать какие-то решения по поводу этих замороженных средств, — отметил экономист.

По словам Ракши, это связано с тем, что у западных стран нет правовых оснований, кроме политических, чтобы обвинить Москву в чем-либо. «Соответственно нет оснований для того, чтобы ее за что-то наказывать», подчеркнул специалист.

15 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее собственные зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН. По его словам, объем капитала иностранных частных инвесторов в РФ составляет более $300 млрд, и этого достаточно, чтобы «компенсировать украденное у России». Он также назвал решение Генассамблеи ООН настолько беззаконным, «что просто тушите свет». И свет, подчеркнул Медведев, «тушат на следующий день».