Идею исключить недружественные валюты из ФНБ назвали безальтернативной Финансист Беленькая назвала безальтернативной идею исключить недружественные валюты из ФНБ

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Счетная палата предложила Минфину исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты недружественных стран, подобную рекомендацию можно назвать обоснованной и безальтернативной, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Вместе с этим она добавила, что достойной альтернативы этим валютам с точки зрения эффективности инвестиций пока не существует, пишет журнал «Компания».

Эквивалентной замены с точки зрения инвестиционного качества среди валют дружественных государств, к сожалению, нет. Лучшим вариантом можно считать юань, но и он пока не является свободно конвертируемой валютой, — пояснила Беленькая.

С подобной точкой зрения согласился начальник Управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По мнению финансиста, объемы инвестиционного рынка дружественных стран меньше, чем суммарные объемы аналогичного рынка США и ЕС.

Ранее Минфин разъяснил цель новаций по налогообложению работающих за рубежом россиян. Речь идёт о практике неуплаты НДФЛ сотрудниками российских компаний, которые работают за границей на удалённой основе. В разъяснении министерства говорится, что законопроект никак не затрагивает налоговые ставки по НДФЛ и изменение критериев признания физлиц налоговыми резидентами России.