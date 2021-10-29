«И мечтать не могла»: экономист о стоимости российского газа для Молдавии

Молдавия договорилась о получении российского газа на таких выгодных условиях, о которых не могла даже мечтать. Об этом сообщил РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик. По его мнению, $450 за тысячу кубометров газа — это предел возможности в тех условиях, как ведёт себя Молдавия по отношению к России.

Мы договорились о такой цене за газ, о которой не могли даже мечтать, это предел возможности в тех условиях, как ведёт себя Молдавия по отношению к России. То, что мы подписали контракт — это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдавия, — сказал Пойсик.

Эксперт напомнил, что в последнее время Молдавия получала газ по гораздо более высоким ценам, в то время как сейчас ей предложили цену почти в два раза ниже той, что она платила в октябре. По его словам, если бы стране пришлось платить $1000 за тысячу кубометров, к чему всё и шло, то её ждала бы катастрофа.

Пойсик также подчеркнул, что пока нельзя точно оценить, насколько выгодным для Молдавии является газовый контракт, поскольку вице-премьер Андрей Спыну не озвучил формулу расчёта стоимости газа, а указал лишь его примерную цену в ближайшем месяце. Однако, по мнению специалиста, лучших условий республике все равно было не найти.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с «Газпромом» на пять лет, а стоимость газа в ноябре составит примерно $450 за тысячу кубометров. При этом в октябре страна закупала топливо по рыночной цене в $790.

В 2020 году «Газпром» поставил в Молдавию 3,05 млрд кубометров газа, что на 5,5% больше, чем было поставлено в 2019 году.