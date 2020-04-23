Банк России обратился с разгромной письменной жалобой в Минэкономразвития. ЦБ обрушился с критикой инициатив министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и экс-советника президента РФ Сергея Глазьева, а также попросил ведомство сдерживать его информационную активность. Минэк и ЕЭК не смогли оперативно объяснить возникший конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не прокомментировал по просьбе NEWS.ru данную ситуацию.

Обращение Центробанка вызвано опубликованным на прошлой неделе заявлением ЕЭК о том, что комиссия из-за распространения коронавирусной инфекции предполагает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики с целью обеспечения экономической стабильности стран-членов пространства ЕАЭС. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомлённый источник в системе федеральных министерств. Данную информацию, «Ведомостям» в свою очередь подтвердил собеседник, хорошо знакомый с делопроизводственной перепиской.

Инициатива Сергея Глазьева сводится к следующему. Как следует из открытого релиза, размещённого на официальном сайте ЕЭК, «поскольку распространение COVID-19 вызвало нестабильность на финансовых рынках, государства ЕАЭС приняли и реализуют срочные временные антикризисные и стабилизационные меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии».

Дополнительно предлагается рассмотреть меры в области макроэкономической и денежно-кредитной политики, применяемые странами в период кризиса. К ним относятся: стабилизация обменных курсов национальных валют, нейтрализация спекулятивных атак, защита финансового рынка от угроз дестабилизации, обеспечение безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС, — сообщает пресс-служба ЕЭК.

Главным образом, министр выдвинул идею о вводе в ЕАЭС налога на неторговые валютообменные операции, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж, а сборы от налога использовать в общих целях. Именно этот момент, предположительно, вызвал раздражение и атаку Центробанка. После выступления Глазьева ЦБ и попросило Минэкономики повлиять на его публичную активность, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России.

Alexander Legky/Global Look Press

К слову, что тем самым, Глазьев хотел реализовать на практике идею «налога Тобина» (Tobin tax). Изначально она была выдвинута нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным в далёком 1978 году. Экономист предлагал тогда ввести налог на спот-операции с иностранной валютой в качестве средства контроля за миграцией капитала, «снижения избыточной эффективности» на валютных рынках и уменьшения колебаний на рынке ценных бумаг.

Центробанк и Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым его информационную активность. Об этом изданию «Подъём» сообщил помощник министра Сергей Ткачук.

Никаких разговоров не было, — сказал он. Ткачук пояснил, что все рекомендации Глазьева можно найти на его сайте. — Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились.

Заметим, что это уже не первая дуэль Глазьева с ЦБ. Ранее он уже обвинял Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, тот отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. А в апреле 2016 года экономист написал в твиттере, что «в созданной Банком России „новой реальности“ выживают только спекулянты, а производство умирает». К слову после этого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данная мысль является личной точкой зрения Глазьева и «никоим образом не отражает позицию администрации президента».

Что за шум, а драки нет

В основе конфликта Глазьева и руководства ЦБ лежат глубокие разногласия об основах экономической политики в стране. Российские денежные власти настойчиво, хотя и в разных формах, проводят так называемую политику «финансовой стабилизации», начиная с 1990-х годов. В её основе лежит убеждение в том, что низкая инфляция является главным условием экономического роста. Для достижения этого проводится ограничительная денежная политика, предполагающая высокую ключевую ставку ЦБ.

Это ведёт к недостатку финансовых ресурсов у производителей, работающих на внутренний рынок. В их число входят предприятия обрабатывающей промышленности, в частности, машиностроения, определяющие уровень технического прогресса и производительности труда.

По мнению директора научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслана Дзарасова, академик РАН Глазьев выражает противоположный подход, основанный на защите интересов реального, то есть производственного, сектора экономики. Он считает главным недостатком денежной политики то, что она жертвует интересами производства ради фетиша финансовой стабильности.

Например, одной из целей нашей денежной политики является поддержание заниженного валютного курса страны, выгодного экспортерам. Они купаются в деньгах, тогда как обрабатывающая промышленность испытывает хронический дефицит средств. Результатом такого курса стало «утяжеление» структуры отечественной экономики в пользу гипертрофированно развитого сектора энергетических ресурсов. Именно поэтому текущее резкое падение курса рубля так сильно ударило по нашей экономике, очередной раз провоцируя её спад. Руслан Дзарасов директор научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова директор научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова

При этом каждое резкое снижение ценности нашей валюты сопровождается спекулятивной атакой на рубль, продолжает Дзарасов. Излюбленный приём спекулянтов — взять кредит в рублях, купить доллары, а когда его курс ещё вырастет, продать их. В итоге получаешь чистый навар в рублях, как говорится «из воздуха».

Итогом становится ещё большее падение курса нашей валюты, порождающее очередной всплеск инфляции, благодаря росту импортных цен. По мнению экономиста Дзарасова, ЦБ знает лишь один способ борьбы со спекулянтами — поднимать ключевую ставку процента, что повышает издержки займов.

В условиях уже начавшегося спада экономики это неприемлемо даже для стойких либералов. Сергей Глазьев ищет другие пути стабилизации ситуации. Налог на валютные операции повысит издержки спекуляций, не ухудшая и без того сложное положение предприятий реального сектора, — сказал директор научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Вместе с тем, по мнению директора по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, в действиях Глазьева с точки зрения предлагаемых мер, конечно, довольно много эпатажа и так сказать, полемической заострённости, однако, если Глазьев просто будет предлагать выделить средства на поддержку предприятий, то мы вряд ли различим эти призывы в общей массе просьб о помощи экономике.

Ну и, если говорить о действиях ЦБ по стабилизации рубля при текущем снижении цен на нефть, то стоит отметить существенный прогресс в сравнении с предыдущими кризисами. Не знаю, правда, влияла ли критика Глазьева на разработку текущей стратегии, но факт остаётся фактом — мы имеем существенные подвижки в этом вопросе, и курс рубля не у значений в 100 рублей за доллар. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

Кто такой Глазьев

58-летний Сергей Глазьев — бывший министр внешнеэкономических связей России, депутат Государственной думы I, III, IV созывов, один из лидеров избирательного блока Родина (2003–2004), бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, академик РАН (2008).

Кроме того, Сергею Юрьевич Глазьев с 2012 по 2019 годы был советником президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

kremlin.ru

В 2004 году он принял участие в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. В начале 2004 года возникли разногласия в руководстве фракции «Родина». Глазьеву пришлось покинуть пост руководителя фракции. На президентских выборах в марте 2004 года за него проголосовали 4,1 % участвовавших избирателей, что стало третьим результатом.

17 марта 2014 года, на следующий день после проведения референдума о статусе Крыма, в отношении Глазьева введены санкции США. Вскоре он был включён в санкционные списки Европейского союза, Канады, Австралии и Швейцарии, а в сентябре 2015 года попал и в санкционный список Украины.

Кроме дуэлей с ЦБ, примечателен конфликт Сергея Глазьева с Алексеем Кудриным. В 2016 году бывший глава Минфина, под руководством которого Центр стратегических разработок (ЦСР) готовил программу развития экономики, отвечал на критику экс-советника президента, насчитавшего, по данным «Газета.Ru», в предложениях ЦСР не менее восьми ошибок.

Сергей Глазьев нашёл восемь ошибок в программе, которую мы ещё только пишем. Пастернака не читал, но осуждаю, — писал язвительно Кудрин в своём Twitter.

В частности, к числу «заблуждений» экспертов Кудрина Глазьев отнёс нежелание использовать для покрытия бюджетного дефицита и инвестиций масштабную денежную эмиссию, чрезмерное стремление к снижению инфляции и нежелание признать ошибки, допущенные при «освобождении» курса рубля.