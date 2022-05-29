«Хватит!»: Зюганов потребовал ввести госрегулирование цен на продукты Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты

Фото duma.gov.ru

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов потребовал ввести государственное регулирование цен на продукты. В своем Telegram-канале он отметил, что сложившаяся ситуация с ростом ценовых показателей на рынке «абсолютно недопустима». Политик призвал забыть о рыночной концепции «невидимой руки» шотландского экономиста Адама Смита, добавив, что в текущих условиях необходимо вмешательство со стороны государства.

На «невидимую руку» рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность, — потребовал Зюганов.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, что к подорожанию продуктов в магазинах приводит долларовая инфляция. Это явление в настоящее время наблюдается по всему миру. Ситуация может измениться только после наращивания процесса деглобализации, при котором мировые экономические центры обособятся друг от друга. Данный процесс может занять около трёх лет.

Экономист Василий Колташов отметил, что Россия сейчас восстанавливает курс рубля после продолжительного кризиса 2008–2020 годов, если отечественная валюта продолжит расти и дойдет до показателей в 50–60 рублей за доллар, значительная часть цен в стране упадет. Он назвал вполне вероятным дальнейшее укрепление отечественной валюты и отметил, что западные страны попытаются противостоять этому процессу.