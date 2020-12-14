«Хватит кормить Москву»: Дерипаска раскритиковал политику ЦБ России

https://static.news.ru/photo/1fba7f2e-3e0c-11eb-ba66-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику Банка России по отношению к кредитам сельхозпроизводителям и предложил созвать аграрный съезд.

Хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех заинтересованных лиц. Например, путём созыва аграрного съезда. Чтобы обсудить и принять с предпринимателями программу выхода из сложившейся ситуации с учётом тупиковой позиции Центробанка и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Америке и Европе, — написал он в Telegram.

Дерипаска также заявил, что «хватит кормить Москву дешёвыми продуктами, пусть теперь москвичи едут в регионы за колбасой». При этом он добавил, что в субъектах РФ цены на продукты в три раза ниже, чем в столице.



Так, в Москве упаковка молока, по данным миллиардера, стоит 70 рублей, а на Кубани — 40 рублей, десяток яиц — 100 рублей в Москве и 58 рублей в регионе, килограмм картофеля — 50 и 24 рубля соответственно.

Накануне президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем стало известно, что сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря. При этом он заявил, что ряд мер уже приняты. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.