Хуснуллин: рост цен на новостройки в 2021 году будет на уровне инфляции

https://static.news.ru/photo/ec3f972a-3be4-11eb-b1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на квартиры в новостройках в РФ в 2021 году ожидается на уровне инфляции. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Таким образом он ответил на вопрос, будут ли расти цены на недвижимость и дальше. По его словам, в 2020 году стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%.

Я думаю, что вот этот скачок произошёл, дальше примерно где-то будет на уровне инфляции или чуть выше инфляции, но это по моим ощущениям, — отметил политик в эфире

При этом Хуснуллин рассказал, что в 2020 году на рост цен повлияли переход строительной отрасли на проектное финансирование и механизм счетов эскроу, пандемия коронавируса, рост заработной платы работников на стройках из-за оттока мигрантов. На рынок также влияли валютные колебания и как следствие удорожание строительных материалов. Доля импортных материалов занимает от 10 до 25% в разных видах строительства.

Вице-премьер отметил, что Россия не готова к льготной ипотеке на вторичном рынке. По его словам, на рынке новостроек льготная ипотека под 6,5% стимулирует спрос, а на вторичном рынке выигрывают только продавцы или перепродавцы квартир. Он надеется, что ставки по ипотеке за три-четыре года опустятся до 6%, а в идеале могут составить 5%.

Ранее Хуснуллин отметил тенденцию роста стоимости жилья даже в кризисный период. И программа льготной ипотеки под 6,5% годовых — лишь один из множества факторов. Он добавил, что только увеличение предложения и появление конкуренции позволит снизить цены.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты ожидают обновления минимумов ставок по ипотеке к середине 2021 года. В среднесрочной перспективе не превысит 0,3–0,5%, полагают они.