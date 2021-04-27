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Хуснуллин рассказал, сколько регионы сэкономят на реструктуризации долгов

18:52, 27 апреля 2021
Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: khusnullin_/twitter.com

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реструктуризация долгов регионов с продлением срока погашения до 2029 года позволит регионам России сэкономить порядка 400 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что субъекты смогут потратить высвободившуюся сумму на развитие инфраструктуры.

Хуснуллин подчеркнул, что дальнейшее развитие регионов без предварительного решения ситуации с долгами «практически невозможно».

Когда мы проанализировали с Минфином долги, мы увидели, что в основном кредиты были взяты на текущую деятельность, не на развитие, а на текущую деятельность. Поэтому понимаем, что, не дав инструмент, не дав возможности развиваться, мы так и будем жить в текущей ситуации, без прорывного развития, — сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас суммарный долг российских регионов составляет 2,4 трлн рублей, он появился из-за недоработок в бюджетной политики федерального центра.

Ранее президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого призвал помочь субъектам страны с высокой коммерческой задолженностью. Он предложил заместить весь объём коммерческих долгов субъектов, превышающих 25% от их собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Он также призвал реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные российским регионам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии COVID-19.

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