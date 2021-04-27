Хуснуллин рассказал, сколько регионы сэкономят на реструктуризации долгов

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реструктуризация долгов регионов с продлением срока погашения до 2029 года позволит регионам России сэкономить порядка 400 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.
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Хуснуллин подчеркнул, что дальнейшее развитие регионов без предварительного решения ситуации с долгами «практически невозможно».
Когда мы проанализировали с Минфином долги, мы увидели, что в основном кредиты были взяты на текущую деятельность, не на развитие, а на текущую деятельность. Поэтому понимаем, что, не дав инструмент, не дав возможности развиваться, мы так и будем жить в текущей ситуации, без прорывного развития, — сказал он.
По словам вице-премьера, сейчас суммарный долг российских регионов составляет 2,4 трлн рублей, он появился из-за недоработок в бюджетной политики федерального центра.
Ранее президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого призвал помочь субъектам страны с высокой коммерческой задолженностью. Он предложил заместить весь объём коммерческих долгов субъектов, превышающих 25% от их собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Он также призвал реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные российским регионам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии COVID-19.