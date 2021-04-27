Хуснуллин рассказал, сколько регионы сэкономят на реструктуризации долгов

Фото: khusnullin_/twitter.com

Замминистра финансов Андрей Сазанов заявил, что в России зафиксирован пятилетний рекорд по росту поступлений от акцизов на пиво. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Так, в 2020 году он составил 11 млрд рублей (7%). Общая сумма поступлений акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджеты всех уровней оказалась на 9 млрд рублей...