Хуснуллин рассказал о росте цен на жильё в России в 2022 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о подорожании жилья в стране в 2022 году. По его словам, ожидается, что цены на жильё вырастут на уровне инфляции или ниже. Также порядка 70–80 млрд рублей дополнительно потребуется на субсидирование льготной ипотеки, отметил чиновник, передаёт ТАСС.

Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить, — заявил он.

По мнению вице-премьера, на подорожание жилья в России существенно повлияла высокая мировая инфляция. Так, например, цены на металл были привязаны к биржевой цене, поэтому произошёл их существенный рост.

Хуснуллин также добавил, что в этом году на поддержание льготной ипотеки бюджет выделит порядка 80 млрд рублей. Он заметил, что это очень дорогая мера для государства, однако жилищное строительство необходимо поддержать, поскольку оно является драйвером развития всей экономики.

Вице-президент коммерческого блока GloraX Руслан Сырцов ранее дал позитивный прогноз по ситуации на рынке недвижимости в России. По его мнению, в апреле, после увеличения льготной ставки по ипотеке, рынок начнёт восстанавливаться и до 1 июня цены на недвижимость расти не будут.