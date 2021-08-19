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Хуснуллин призвал бороться с завышением цен на стройматериалы

18:12, 19 августа 2021
Хуснуллин призвал бороться с завышением цен на стройматериалы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В ходе заседания штаба комиссии по региональному развитию Хуснуллин напомнил, что правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство для компенсации удорожания стройматериалов. Однако такие изменения не должны влиять на срок исполнения контракта и физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения.

Кроме того, вице-премьер призвал пресекать попытки спекулятивного взвинчивания цен на стройматериалы и обращаться в ФАС для разрешения подобных ситуаций. Он также рекомендовал сообщать об эффективности либо неэффективности предложенных мер поддержки, а также о необходимости ускорения сроков рассмотрения решений по изменению стоимости контрактов.

Ранее сообщалось, что кабмин готов компенсировать строительным компаниям дополнительные расходы, связанные с резким ростом цен на стройматериалы. Застройщики смогут скорректировать условия контрактов по строительству, реконструкции и капремонту, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, повысив стоимость работ не более чем на 30%. Изменения касаются ещё не выполненных контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года.

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