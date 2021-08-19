Хуснуллин призвал бороться с завышением цен на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В ходе заседания штаба комиссии по региональному развитию Хуснуллин напомнил , что правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство для компенсации удорожания стройматериалов. Однако такие изменения не должны влиять на срок исполнения контракта и физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения.

Кроме того, вице-премьер призвал пресекать попытки спекулятивного взвинчивания цен на стройматериалы и обращаться в ФАС для разрешения подобных ситуаций. Он также рекомендовал сообщать об эффективности либо неэффективности предложенных мер поддержки, а также о необходимости ускорения сроков рассмотрения решений по изменению стоимости контрактов.

Ранее сообщалось, что кабмин готов компенсировать строительным компаниям дополнительные расходы, связанные с резким ростом цен на стройматериалы. Застройщики смогут скорректировать условия контрактов по строительству, реконструкции и капремонту, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, повысив стоимость работ не более чем на 30%. Изменения касаются ещё не выполненных контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года.