Хуснуллин: России не нужно 85 регионов

https://static.news.ru/photo/13f53efa-a783-11eb-a40a-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости сократить число регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, 85 субъектов — это слишком много. В качестве примера чиновник предложил объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, а Курганскую область — с Тюменью.

Это пока моё личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что такая позиция связана с невозможностью некоторых субъектов выполнять задачи и поручения правительства, поэтому лучше создать концентрацию на точках роста.

В заключение Хуснуллин добавил, что эта тема наверняка будет поднята на обсуждение после выборов в сентябре.

Ранее Хуснуллин сообщил, что реструктуризация долгов регионов России с продлением срока погашения до 2029 года позволит им сэкономить порядка 400 млрд рублей. Высвободившуюся сумму субъекты смогут потратить на развитие инфраструктуры.