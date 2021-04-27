Хуснуллин: России не нужно 85 регионов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости сократить число регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, 85 субъектов — это слишком много. В качестве примера чиновник
Это пока моё личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что такая позиция связана с невозможностью некоторых субъектов выполнять задачи и поручения правительства, поэтому лучше создать концентрацию на точках роста.
В заключение Хуснуллин добавил, что эта тема наверняка будет поднята на обсуждение после выборов в сентябре.
Ранее Хуснуллин сообщил, что реструктуризация долгов регионов России с продлением срока погашения до 2029 года позволит им сэкономить порядка 400 млрд рублей. Высвободившуюся сумму субъекты смогут потратить на развитие инфраструктуры.