Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жильё в России

https://static.news.ru/photo/40944a9c-9ebd-11eb-8094-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штаб по анализу роста цен на жильё поручил создать зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Туда войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жильё и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, — цитирует Хуснуллина «Коммерсант».

В числе этих факторов он назвал рост цен на строительные материалы, нехватку рабочей силы, переход на проектное финансирование, а также льготную ипотеку и пандемию коронавируса. Для полноты картины ситуации в стране необходимо собрать информацию по регионам. Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

Ранее президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев заявил, что цены на жильё в России повышаются по нескольким причинам. Это реформа отрасли, увеличение себестоимости материалов и возможный сговор поставщиков.

Одной из причин роста цен назвал открытие эскроу-счетов. Что касается стройматериалов, специалист привёл в пример арматуру, цены на которую с 2019 года увеличились почти в два раза с 31 тысячи рублей за тонну до 58 тысяч, писал NEWS.ru.