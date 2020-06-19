Хуснуллин пообещал поддержать сельскую ипотеку миллиардом

https://static.news.ru/photo/03b9ec0c-b21a-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что намерен найти дополнительный миллиард рублей на поддержку программы сельской ипотеки. По словам чиновника, у неё есть серьёзный потенциал.

Я для себя принял решение, что даже если нам деньги Минфин не даёт, от любой стройки откажусь и ещё порядка 1 миллиарда [рублей] отдам на компенсацию развития сельской ипотеки, — цитирует его РИА Новости.

Некоторое время назад коллега Хуснуллина вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что финансирование программы льготной сельской ипотеки в 2020 году увеличится втрое. На её реализацию будет выделено 2 млрд рублей.

В рамках данной программы ипотека выдаётся максимум под 3% годовых. Проект направлен на создание комфортной среды в сёлах и привлечение туда жителей. Ранее выделенные на программу средства позволяют выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более чем десяти тысячам семей.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти намерены обсудить предварительные итоги программы льготной ипотеки под 6,5% и оценить целесообразность её донастройки. По словам президента Владимира Путина, в условиях пандемии важно, чтобы люди не откладывали свои планы по приобретению жилья в долгий ящик.