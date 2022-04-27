Хуснуллин оценил возможность изоляции российской экономики из-за санкций Хуснуллин заявил о невозможности изоляции российской экономики из-за санкций

Марат Хуснуллин / Фото mkhusnullin/t.me

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что говорить про риск изоляции для российской экономики достаточно сложно, поскольку на Россию постоянно накладывают новые санкции и ограничения. По его словам, которые приводит РБК, никто из присоединившихся к санкционным мерам в строительной отрасли не намерен навсегда уходить из России.

Хуснуллин отметил, что необходимо искать положительные стороны в любой проблеме. Он привёл в пример строительную отрасль, материалы для которой активно закупались за границей, тогда как сейчас она нацелена на создание новых производств и продуктов. Зарубежные же партнёры в большинстве своём не готовы уходить с российского рынка и рано или поздно вернутся, считает вице-премьер.

Когда нам говорят: «Санкции нас закроют от всего мира», — это не так, не закроют. Потому что во всём мире есть бизнес, который хочет зарабатывать. Есть партнёрские отношения, которые складывались годами, даже десятилетиями. И люди эти отношения не хотят терять, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни в политическом, ни в экономическом плане. По его словам, немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России и которое не получится легко заменить. Кроме того, по окончании действий на Украине с Москвой снова придётся искать контакты.