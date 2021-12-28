Хуснуллин назвал объёмы льготной ипотеки в 2021 году

В 2021 году россиянам было выдано порядка одного миллиона кредитов на 3 трлн рублей по льготной и семейной ипотеке, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на итоговом заседании правительственной комиссии по региональному развитию, передаёт ТАСС. Он добавил, что всего, по предварительной информации, банки выдали около двух миллионов кредитов на 5,5 трлн рублей.

Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% было выдано почти 1 млн кредитов на сумму около 3 трлн рублей, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что общий объём выданных в 2021 году кредитов предварительно оценивается в 5,5 трлн рублей, банки выдали их двум миллионам россиян.

В 2020 году, по данным Центробанка, банки выдали россиянам 1,7 миллиона ипотечных кредитов почти на 4,3 трлн рублей, что стало рекордом за всю историю ипотечного рынка. По сравнению с 2019 годом в 2020-м количество выданных ипотечных кредитов выросло более чем на треть.

Ранее управляющий директор «Открытия Research» банка «Открытие» Константин Енин спрогнозировал снижение среднегодовой фактической цены на жильё в 2022 году на 3–5%. По его словам, определяющим рынок фактором может оказаться завершение льготной ипотеки на новостройки.