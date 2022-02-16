Хуснуллин назвал нынешнюю ключевую ставку угрозой жилищному строительству

Повышение ключевой ставки до 9,5% стало угрозой для отрасли жилищного строительства, заявил на правительственном часе в Госдуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что правительство продолжает выполнять поставленную в указе президента России задачу по достижению ипотечной ставки не более 7,9%, пишет ТАСС.

Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьёзной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать, — отметил вице-премьер.

По его словам, средняя ипотечная ставка по итогам 2021 года составила 7,5%, что на 0,2% меньше, чем в 2020 году. Вице-премьер отметил, что во многом этого удалось достичь благодаря мягкой денежно-кредитной политике Центробанка в прошлом году. Если же ситуация на ипотечном рынке будет сложной, то правительству придется добавлять условия по поддержке этого рынка.

Ранее эксперты заявили, что весной ипотечные ставки в российских банках могут вырасти до 11–12,5%. Влияние на этот фактор окажет увеличение ключевой ставки, а также общая экономическая ситуация в стране. Это может произойти в том числе за счёт сохранения программ льготного кредитования, когда часть ставки субсидирует государство. Ужесточение монетарной политики в случае её продолжения также повлияет на рост ставок и закрепит их на уровне 11–12% по крайней мере до 2023 года.