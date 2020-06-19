Хуснуллин: на строительство дорог необходим 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/ebd04b84-b216-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснеллин Фото: kremlin.ru

На строительство дорог в России необходим по меньшей мере 1 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе онлайн-совещания с представителями «Деловой России».

Мы усиляем вопрос строительства дополнительного объёма дорог, и сейчас я ставлю задачу себе и своим коллегам — нам дополнительно нужно ещё не меньше 1 триллиона рублей на это, — цитирует его РИА Новости.

Чиновник отметил, что исключительно за счёт бюджета построить дороги в необходимом объёме невозможно. В связи с этим следует делать акцент на привлечение частного капитала.

Накануне стало известно, что правительство выделит 46 регионам средства на дорожное строительство на общую сумму около 44 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать эффективность расходования этих средств и качество строительства и ремонта дорог.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появился новый национальный стандарт по летнему содержанию дорог. Он включает три уровня ремонта: высокий, средний и допустимый. Кроме того, прописаны требования для дорожного покрытия, обочин, тротуаров. За несоблюдение положений стандарта владельцам трасс будет грозить штраф.