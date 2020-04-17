Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

https://static.news.ru/photo/426fc704-80c0-11ea-8984-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: government.ru

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, говоря о новой льготной ипотеке, отметил, что она будет выдаваться гражданам России один раз.

Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жильё, кто первый раз берёт эту ипотеку. Второе — это жильё комфорт-класса, — рассказал политик в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, под комфорт-классом подразумевается жильё стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до 3 млн — по всей стране.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запустить программу льготной ипотеки. По его словам, ипотеку по ней можно будет взять под 6,5% годовых. Для этого правительству придётся выделить 6,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.