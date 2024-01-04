Хуситы «подняли» цены на перевозки из Азии в Европу Reuters: контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали из-за атак хуситов

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла из-за атак на корабли в Красном море со стороны йеменских хуситов, передает Reuters со ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Прирост цен на услуги превысил отметку в 100%.

Стоимость доставки 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу выросла вдвое и составляет $4000. Доставка такого же контейнера в страны Средиземноморья, куда путь судов проходит через Красное море и Суэцкий канал, взлетала до $5175.

Глава аналитического отдела Freightos Джуда Левин рассказал, что некоторые перевозчики уже предупредили о росте цен за доставку единицы контейнера из Азии в страны Средиземноморья с середины января. Стоимость повысится до $6000. Практика использования надбавок в размере от $500 до $2700 за контейнер может еще больше увеличить расходы клиентов.

2 января сообщалось, что йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море. Снаряды цели не достигли. С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов.