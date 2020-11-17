Huawei собирается продать бренд смартфонов Honor из-за санкций США

https://static.news.ru/photo/15c776b2-28b7-11eb-b2a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/honorru

Китайский производитель электроники Huawei объявил, что продаёт часть своего бизнеса по выпуску смартфонов под брендом Honor одному из предприятий КНР, заявили представители компании 17 ноября. Детали переговоров не раскрываются.

По словам сотрудников, причиной подобного решения стала «постоянная недоступность необходимых технических компонентов» для массового производства мобильных устройств Honor, передаёт KP.RU. Когда сделку официально заключат, Huawei перестанет владеть ценными бумагами и больше не сможет принимать участие в управлении и принятии решений в новой компании Honor.

В 2019-м Минторг США внёс Huawei в чёрный список из-за якобы «угрозы нацбезопасности». Распоряжение ведомства сильно ограничило возможности производителя гаджетов приобретать высокотехнологичное оборудование на территории Штатов. Летом 2020-го Белый дом также ограничил 38 «дочкам» Huawei к продукции, произведённой с использованием американских технологий и программного обеспечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская корпорация Apple признала наличие проблемы у некоторых пользователей новых iPhone 12. Аппараты могут нарушить работу слуховых аппаратов. Отмечается, что работе гаджета мешают некоторые аудиоартефакты, которые могут заметить владельцы аппаратов и аксессуаров для слабослышащих. Так, сопряжённая с телефоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например треск или громкий шум.