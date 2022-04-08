Huawei отправил в отпуск сотрудников офиса в РФ из-за угрозы санкций

Китайская компания — производитель телеком-оборудования Huawei — на месяц отправила в отпуск сотрудников офиса в России из-за боязни вторичных санкций. Также компания перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам, пишет Forbes.

Санкции запрещают торговать с Россией даже третьим странам, которые производят товары с использованием американских технологий и оборудования. Huawei практически после первых ограничений приостановил все поставки в Россию из-за боязни вторичных санкций, приводит издание сообщение неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.

Заказов нет, поэтому зачем людям ходить в офис — через месяц отпуск либо продлят, либо вернут из него сотрудников, — прокомментировал Forbes собеседник ситуацию с российскими сотрудниками компании.

В Huawei сократили сотрудников отдела маркетинга, сами китайские сотрудники на работу в офис ходят. Руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании IT-интегратора «Крок» Александр Сысоев считает, что наиболее критичным из-за ухода компании станет дефицит систем хранения данных и телеком-оборудования. Отечественными аналогами на сегодня можно заменить не все типы этих систем.

Вполне вероятно, что Huawei пересматривает свою продуктовую линейку, чтобы поставлять в Россию те продукты, в которых не используются американские технологии, — предполагает Сысоев.

В России на Huawei приходится более 33% установленного в России сетевого оборудования, в том числе базовых станций. На оборудовании компании построены сети, охватывающие целые регионы. На глобальном рынке доля Huawei в 2021 году составляла 18%.

Эксперты полагают, что снятие США ограничений на поставку в Россию телекоммуникационного оборудования и прочего, необходимого для обмена информацией через интернет, может сделать китайскую компанию «посмелее».

Ранее Минфин США исключил из-под введённых против России санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом говорится в новой генеральной лицензии ведомства.