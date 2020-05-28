Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный инспектор труда «Союз профсоюзов России» Сергей Храмов объяснил, что из-за введения страхования от безработицы жители России не потеряют часть зарплаты.

Хочу напомнить, что раньше в России были четыре социальных фонда, куда работодатели платили взносы: пенсионный, соцстрах, медстрах и фонд занятости. Так что новая инициатива — это скорее подзабытое старое, — привели слова Сергея Храмова на портале «Репортёр64».

Он пояснил, что, скорее всего взносы будут на уровне 1-1,5% от зарплаты, при этом отчисления будет платить работодатель.

Это отчисление станет еще одной его обязанностью, так же, как отчисление за каждого работника 22% от его зарплаты в пенсионный фонд, 5,1% — в фонд ОМС, 2,9% — в фонд социального страхования. Если работнику оплачивается больничный лист, то, соответственно, на эту сумму меньше отчисляется в фонд ОМС. Иными словами, в случае утверждения инициативы зарплата россиян не уменьшится, — пояснил генеральный инспектор труда.

Он добавил, что работник должен платить только 13% НДФЛ и 20% НДС.

Кроме того, страховка должна быть дополнением к пособию по безработице, в противном случае она будет бессмысленная.

Другое дело — если таким образом работодатель подстрахует сам себя на случай, если ему придется так туго, что нечем будет платить работникам зарплату <...> Но, как бы то ни было, в данной инициативе нет ничего страшного. Работник от ее реализации не потеряет ничего, да и для работодателя этот 1% не составит существенного ущерба, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд РФ предложил ввести страхование от безработицы, которое поддержит россиян в случае потери работы. Взносы будет платить работодатель, как и в случае со страховыми отчислениями в Пенсионный фонд. Работодатели и профсоюзы отреагировали неоднозначно на инициативу, опасаясь, что это приведёт к дополнительным расходам на зарплатный фонд.