Хоть акциз на голове теши: в инициативе Трутнева есть лазейка для мигрантов

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приёме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Однако российские компании могут воспользоваться лазейкой — переключиться на мигрантов из ЕАЭС, к которым применяются те же нормы, что и к россиянам. И это, прежде всего, могут быть иностранные рабочие из Кыргызстана. Об этом NEWS.ru заявила руководитель программы «Мировая экономика» ИМЭБ РУДН Ирина Айдрус.

Беспокойство, по словам полпреда, вызывает то, что при строительстве в дальневосточном макрорегионе используется большое число иностранных работников из бывших республик СССР, Китая и других стран. А наши при этом сидят без работы, да ещё и в кризис.

Всё хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа — пожалуйста, заплати акциз, причём так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз — привлекай наших рабочих, — рассказал РБК вице-премьер Трутнев.

Эта идея соскочила с языка полпреда неспроста. Дело в том, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности.

Однако идея Трутнева вызывает большое сомнение. А всё потому, что российская экономика мигрантозависимая. Именно поэтому эксперт из РУДН Ирина Айдрус предполагает, что реализация инициативы не даст желаемых результатов.

Очевидный скепсис стоит на трёх китах.

Во-первых, работодателям выгодно использовать мигрантов не только из-за дешевизны труда и расходов на их социальное обеспечение. У мигрантов меньше прав из-за того, что многие хуже знакомы с законодательством.

Во-вторых, предложение местной рабочей силы, особенно низкоквалифицированной, ограничено, а в некоторых регионах вообще отсутствует.

В-третьих, россияне часто не согласны работать в тех условиях и с таким уровнем оплаты, на которые соглашаются мигранты. И об этом на каждом углу говорят представители разных уровней бизнеса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вследствие всего этого привлечение национальных кадров, убеждена Ирина Айдрус, лишь увеличит расходы на оплату труда, а введение акцизов на иностранную рабочую силу вряд ли уравняет эту разницу — нанимать мигрантов всё равно будет легче и дешевле.



Кроме того, на поверхности лежат очень простые вопросы. Будут ли сами компании, экономя на иностранцах, платить за акциз? Не будут ли находить лазейки, чтобы брать на работу дешёвую рабочую силу, да ещё в таких экономически тяжёлых местах, как Дальний Восток и Арктика?

В настоящее время Дальний Восток теряет население за счёт миграционного оттока. Россияне, заработав «северный стаж», стараются сразу уехать на «материк». Особенно это характерно для специалистов средней и высокой квалификации. Поэтому мигранты остаются основным источником низкоквалифицированной рабочей силы для северных и дальневосточных строительных проектов.

Лазейкой может быть переключение на мигрантов из ЕАЭС, к которым применяются те же нормы, что и к россиянам (в соответствии с Разделом XXVI. Трудовая миграция Договора о Евразийском экономическом союзе). И это прежде всего иностранные рабочие из Кыргызстана. Ирина Ахмед Зейн Айдрус глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Итак, о каких иностранцах всё-таки может идти речь? В основном надо говорить о гражданах Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Если работы будут вести подрядчики или субподрядчики из Китая, то они постараются активно использовать китайскую рабочую силу, считают эксперты.