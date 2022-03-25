«Хорохорятся»: Медведев оценил возможность отказа ЕС от российского газа

Европейцы хорохорятся, говоря о возможности отказа от российского газа, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Европе в любом случае нужно будет искать возможности для приобретения газа в новых условиях, а отказаться от российских поставок сразу не получится.

Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся, — сказал Медведев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

В свою очередь, премьер Бельгии Александер де Кроо уточнил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ. Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС.