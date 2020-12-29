Honda прекратит поставки автомобилей в Россию с 2022 года

https://static.news.ru/photo/739acd64-4a7e-11eb-9154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shepherd Zhou/Featurechina/Ropi/Global Look Press

Российская «дочка» Honda — «Хонда Мотор Рус» в 2022 году постепенно прекратит поставки новых автомобилей в РФ, передают представители компании. По их словам, решение принято согласно стратегии развития данного сектора бизнеса корпорации. Программа направленна на реструктуризацию операций на фоне изменений мирового автопрома.

Honda продолжит продавать в РФ только мотоциклетную и силовую технику, а также продолжит обеспечивать послепродажное обслуживание «железных коней». В 2016-м японцы перешли на особый алгоритм деятельности — дилеры стали осуществлять прямые заказы машин из Японии. По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020-го Honda смогла продать в РФ всего 79 своих автомобилей. Показатель оказался ниже на 50% за аналогичный период 2019-го (157 единиц), передаёт РБК со ссылкой на документ.

Жители крупнейших российских городов осенью 2020 года предпочитали покупать отечественные автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai.

Так, в Москве больше всего было куплено автомобилей Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta. Жители Санкт-Петербурга чаще всего делали выбор в пользу Hyundai Creta и Lada Vesta. Та же Lada Vesta и Lada 2121 пользовались популярностью у жителей Екатеринбурга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ford Focus стал самым популярным у россиян автомобилем с пробегом по итогам восьми месяцев 2020 года. Он сумел обойти LADA 2114 (хетчбэк Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка. Отечественная модель авто не попадает в тройку лидеров самых покупаемых подержанных машин второй месяц подряд.