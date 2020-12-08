Холодная зима в Европе помогла США установить рекорд по экспорту СПГ

В ноябре 2020 года Соединённые Штаты экспортировали сжиженный природный газ в размере 9,4 млрд куб. футов (около 266,2 млн куб. м). Такой показатель является абсолютно максимальным за всю историю наблюдений. Об этом сообщило в отчёте Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
При этом цены на этот вид топлива в ноябре ещё и отметились ростом. Объясняется это и сокращением глобального предложения СПГ из-за перебоев на заводах в некоторых странах мира и сообщений о сложностях пересечения Панамского канала.
Американское Министерство энергетики при этом отмечает, что спрос на СПГ будет расти и дальше на фоне ожиданий более холодной зимы в Азии и Европе.
Аналитики ожидают новых рекордов. Они утверждают, что экспорт СПГ из США может превысить 9,5 млрд куб. футов, пишет EIA. При этом объём поставок в среднегодовом эквиваленте может составить 8,5 млрд куб. футов, что на 30% выше 2020 года.
Соединённые Штаты Америки поставили пять танкеров с СПГ в континентальную Европу в последнем осеннем месяце. По два судна прибыли в Нидерланды и Бельгию, одно — во Францию. В октябре США отправляли три танкера в Нидерланды и один во Францию,
Сама Европа при этом на 40% сократила импорт СПГ в ноябре по сравнению с прошлым годом, сообщал NEWS.ru.