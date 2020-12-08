Холодная зима в Европе помогла США установить рекорд по экспорту СПГ

https://static.news.ru/photo/4ef58c28-3981-11eb-947c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look press

В ноябре 2020 года Соединённые Штаты экспортировали сжиженный природный газ в размере 9,4 млрд куб. футов (около 266,2 млн куб. м). Такой показатель является абсолютно максимальным за всю историю наблюдений. Об этом сообщило в отчёте Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом цены на этот вид топлива в ноябре ещё и отметились ростом. Объясняется это и сокращением глобального предложения СПГ из-за перебоев на заводах в некоторых странах мира и сообщений о сложностях пересечения Панамского канала.

Американское Министерство энергетики при этом отмечает, что спрос на СПГ будет расти и дальше на фоне ожиданий более холодной зимы в Азии и Европе.

Аналитики ожидают новых рекордов. Они утверждают, что экспорт СПГ из США может превысить 9,5 млрд куб. футов, пишет EIA. При этом объём поставок в среднегодовом эквиваленте может составить 8,5 млрд куб. футов, что на 30% выше 2020 года.

Соединённые Штаты Америки поставили пять танкеров с СПГ в континентальную Европу в последнем осеннем месяце. По два судна прибыли в Нидерланды и Бельгию, одно — во Францию. В октябре США отправляли три танкера в Нидерланды и один во Францию, сообщает Bloomberg. В Великобританию в ноябре прибыло сразу 10 американских танкеров, при этом месяцем ранее поставок не было. Катар, некогда бывший практически монополистом в поставках СПГ в Соединённое Королевство, почти ушёл как с рынка континентальной Европы, так и Великобритании, — в ноябре эти категории потребителей получили всего по одному катарскому танкеру.

Сама Европа при этом на 40% сократила импорт СПГ в ноябре по сравнению с прошлым годом, сообщал NEWS.ru.