Холода ударили по добыче нефти и газа в США

https://static.news.ru/photo/c7447532-7418-11eb-b843-96000091f725_660.jpg Фото: motiva.com

Аномальные холода в США привели к сокращению добычи нефти. Из-за низких температур закрываются скважины и выходит из строя оборудование на нефтеперерабатывающих заводах.

Морозы, пришедшие в Европу, в то же время повышают спрос на российские энергоресурсы, отмечает РИА Новости.

Компания Total в Порт-Артуре продолжает работу на минимальных мощностях, Permian Basin сократила добычу на миллион баррелей в сутки. Остановились нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Техасе — НПЗ корпораций Motiva и Exxon Mobil, — приводит агентство выдержку из аналитического материала Bloomberg.

Представитель хедж-фонда Black Gold Investors Гари Росс заявил, что отрасль несёт серьёзные потери. Отмечается, что добыча нефти и газа в США упала почти на 30%. При этом из-за высокого внутреннего спроса сокращаются запасы энергоресурсов в хранилищах США.

Также в Соединённых Штатах наблюдается кризис с электроэнергией, с перебоями электричества столкнулись 14 американских штатов.

Местный регулирующий орган по нефти и газу 12 февраля издал экстренный приказ, установивший приоритет поставок для газовых электростанций в Техасе — чтобы удовлетворить потребности населения в электроэнергии при устойчивых отрицательных температурах. Не помогло: электричества лишились более четырех миллионов человек, — отмечают аналитики Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что морозы в американском штате Техас могут стать причиной нового глобального нефтяного кризиса. Ситуацией уже воспользовались противники президента Джо Байдена, обвинив в возникновении коллапса ставку Техаса на зелёную энергию, которую продвигает и нынешний глава Белого дома.